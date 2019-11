RASSEGNA STAMPA, I titoli in viola dai giornali

A far discutere, all'interno dei vari quotidiani sportivi diffusi stamattina nelle edicole italiane, per quanto riguarda la Fiorentina, è soprattutto il caso legato a Federico Chiesa, e al suo mancato utilizzo nella trasferta di Verona. Ma non solo i patemi del giovane figlio d'arte, perché c'è anche spazio per l'infortunio di Pezzella, e per l'imminente ritorno in città del presidente Rocco Commisso. Ecco i titoli presenti nei quotidiani odierni.

Corriere dello Sport - Stadio: "Ansia Fiorentina, Chiesa è sparito"; "I tifosi viola impazienti, Montella è tra gli imputati"; "Pezzella, ci risiamo: operato al viso"

Corriere Fiorentino: "I dolori del giovane Chiesa"; "E Montella cerca una via d'uscita alla crisi"

La Gazzetta dello Sport: "Scoppia il caso Chiesa"; "Fede per le big non è più in pole. Effetto Kulu"

La Nazione: "Giallo in Chiesa"; "Arriva Commisso: quante grane da risolvere"; "Fiorentina, il faccia a faccia fa male"; "Pezzella sotto i ferri. Tornerà sotto Natale"