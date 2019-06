RASSEGNA STAMPA, I titoli in viola dai giornali

Per quanto riguarda gli articoli in chiave Fiorentina presenti sui principali quotidiani nazionali, e locali, il tema prevalente è la proposta viola a Gabriel Omar Batistuta, sempre più vicino a divenire un nuovo dirigente, perfezionando così il suo ritorno a Firenze da dirigente. Non mancano però, al solito, anche gli spunti di mercato. Ecco i principali titoli in viola dai giornali di oggi.

Corriere dello Sport - Stadio: "Passione Batistuta: sono impaziente"; "Fiorentina in pressing su Bennacer"

Corriere Fiorentino: "Bati, la palla passa a Rocco"

Gazzetta dello Sport: "La Fiorentina va su Duncan, il Sassuolo punta Simeone"

Nazione: "Batistuta ha fretta: voglio conoscere il patron Commisso"; "Chiesa sempre a 100 all'ora"

Repubblica (Firenze): "Un bomber in regalo per Montella"