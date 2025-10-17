Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Repubblica (Firenze): "Fiorentina, troppi gol: problema difesa"

Corriere Fiorentino: "Difesa a due facce, il Milan subisce poco, la Fiorentina troppo: ora Pioli cerca la svolta"

La Gazzetta dello Sport: "Fagioli, l'anti Modric"

La Nazione: "Speranza Roby, Piccoli sorrisi"

Corriere dello Sport: "Gudmundsson: 10 ora o mai più"

Tuttosport: "Pioli, questi otto gli dicono grazie"