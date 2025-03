Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Gazzetta dello Sport: "Fagioli accende la luce. Adesso Palladino gli affida la Fiorentina".

Corriere dello Sport-Stadio: "Rompicapo Fiorentina. Le direttive di Palladino che la squadra non sa tradurre in campo, un centrocampo e un gioco indefiniti, la mancanza di Gudmundsson: dopo Atene restano molte inquietudini che vanno cancellate in fretta".

La Nazione: "Futuro viola in otto giorni".

La Repubblica: "Ancora il solito problema. La Fiorentina crolla nei secondi tempi".

Tuttosport: "Ranieri scuote la Fiorentina «Basta cali»".