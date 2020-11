Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relative alla Fiorentina.

La Gazzetta dello Sport: "Riecco Callejon: tampone negativo. Ma ora Prandelli deve riaccenderlo".

Corriere Fiorentino: "Fuori dalla bolla".

La Nazione: "Pedro-Piatek, incrocio d'oro".

Corriere dello Sport: "Ribery, un regalo per Cesare".

Tuttosport: "La Fiorentina in emergenza per Benevento. Callejon negativo, ma non è ancora pronto".