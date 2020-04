Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relative alla Fiorentina:

La Gazzetta dello Sport: nessun titolo sulla Fiorentina oggi.

Corriere Fiorentino: "Duncan: 'Qui per diventare grande. In ansia per la mia Africa'".

La Nazione: "Flachi: 'Vlahovic è cattivo, Cutrone come Inzaghi'".

Corriere dello Sport - Stadio: "Duncan: 'Firenze il premio più bello della mia vita'".

Tuttosport: nessun titolo sulla Fiorentina oggi.