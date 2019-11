INDISCREZIONI DI FV IND. FV, RIBERY È A CASA CON LA FEBBRE. DOMENICA... Novità di rilievo dal Centro Sportivo Davide Astori, che vedono coinvolto il giocatore di punta della Fiorentina, l'attaccante Franck Ribery. Il francese è pronto a rientrare in campo dopo aver scontato i tre turni di squalifica ma quest'oggi, secondo... Novità di rilievo dal Centro Sportivo Davide Astori, che vedono coinvolto il giocatore di punta della Fiorentina, l'attaccante Franck Ribery. Il francese è pronto a rientrare in campo dopo aver scontato i tre turni di squalifica ma quest'oggi, secondo... NOTIZIE DI FV RASSEGNA STAMPA, I TITOLI DEI QUOTIDIANI IN EDICOLA Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relative alla Fiorentina: La Gazzetta dello Sport: "Notte di paura per Terzic: aggredito e... Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relative alla Fiorentina: La Gazzetta dello Sport: "Notte di paura per Terzic: aggredito e... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 21 Novembre 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi