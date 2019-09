EX VIOLA BERNARDESCHI, OGGI RISULTATO CHE CI FA RABBIA "Una partita tosta e un risultato che ci fa rabbia. Ora testa e cuore a mercoledì". E' questo il tweet di Federico Bernardeschi, esterno della Juventus ex Fiorentina, oggi alla prova del passato terminata con uno 0-0 "Una partita tosta e un risultato che ci fa rabbia. Ora testa e cuore a mercoledì". E' questo il tweet di Federico Bernardeschi, esterno della Juventus ex Fiorentina, oggi alla prova del passato terminata con uno 0-0 RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 16 Settembre 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi