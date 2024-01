RASSEGNA STAMPA, I titoli dei giornali in edicola oggi

Questi i titoli dei principali quotidiani sportivi e locali che riguardano la Fiorentina:

Gazzetta dello Sport: "In quattro per una Supercoppa. Da Kvara a Thuram, passando per Beltran".

Corriere dello Sport: "Napoli e Fiorentina, la notte della verità".

Tuttosport: "Fiorentina, ci sei? "Dopo due finali perse, riscatto".

La Nazione: "Viola, sogno finalissima. I gol di Beltran per volare".

Corriere Fiorentino: "Normale o Super. Giorno di Supercoppa".