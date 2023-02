RASSEGNA STAMPA, I titoli dei giornali in edicola

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relative alla Fiorentina.

La Gazzetta dello Sport: "Italiano, la crisi dell'ex: una carriera a Verona, ma con la Viola ora può solo vincere".

Corriere Fiorentino: "Uscire dal tunnel. La Fiorentina a Verona è obbligata a vincere per non restare invischiata nelle zone calde".

"Forchette, appunti e amici Italiano sfida le sue origini «In trattoria già allenava»".

"«Italiano paga il fattore Europa ,il Verona può farcela a salvarsi»- Iachini, doppio ex della sfida di stasera".

La Nazione: "Viola al bivio: ora è decisiva".

"Tutti abili e arruolati, ma è rebus in mediana".

"Luka, Nico & Co.: e ora segniamo anche in Serie A".

"Viola a tutta manetta: 6 gare in 21 giorni. Un altro tour de force".

Corriere dello Sport: "Viola, Cabral o Jovic è vietato sbagliare".

"Milenkovic è già a posto".

Il Tirreno Firenze: "Per chi suona la campana viola. Italiano cerca la svolta con Cabral".

"Il momento di Castrovilli: ora spera in gol e rinnovo".

Tuttosport: "Adunata a Verona: "Servono tutti". Timori Fiorentina".