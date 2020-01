RASSEGNA STAMPA, I titoli dei giornali in edicola

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relative alla Fiorentina:

La Gazzetta dello Sport: "Viola, Rocco apre sulla cessione di Chiesa. Abbraccio a Cutrone: «Che investimento»

Il Corriere dello Sport-Stadio: "Una maglia per Cutrone: documentazione ok per Patrick, la Fiorentina oggi avrà il transfer"

Tuttosport: "Via libera di Commisso: Inter e Juve vanno in Chiesa"

La Nazione: "Altri due colpi: dopo Cutrone caccia a Meité o Duncan"

Il Corriere Fiorentino: "Scintille Rocco-Nardella: il sindaco: disposto a fare tutto per la Fiorentina, ma non alla galera. E Commisso riapre sul Franchi"

La Repubblica: "Alla ricerca del gol perduto: la scommessa di Cutrone"