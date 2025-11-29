Rassegna stampa, edicole ridotte dopo lo sciopero di ieri

Oggi alle 08:00Notizie di FV
di Redazione FV

Questa mattina la rassegna di FirenzeViola.it assume inevitabilmente un formato un po’ particolare: lo sciopero generale di ieri, a cui ha aderito anche FirenzeViola.it, ha rallentato e bloccato la produzione editoriale e in edicola molte testate non sono uscite. Ne deriva una panoramica più snella del solito, inevitabilmente condizionata dalla giornata di stop che ha interessato gran parte del settore.