RANKING, Italia verso le 8 squadre in Europa: i viola...

© foto di Gaetano Mocciaro

È stato il focus sul ranking Uefa per Nazioni - e la prospettiva per l'Italia di avere una squadra in più in Europa - proposto stamani da La Gazzetta dello Sport a trovare maggiore interesse quest'oggi su FV. Come ha chiarito il giornale, è lotta a tre per due posti. Italia, Germania e Inghilterra si giocano i due slot supplementari nella prossima Champions. L'Italia al momento è in vantaggio: è davvero a un passo dal qualificare in Champions anche la quinta del campionato. La Premier ha in gioco ancora cinque squadre (City, Arsenal, Liverpool, West Ham, Aston Villa), mentre la Germania soltanto tre (Bayern, Borussia, Leverkusen). Se la classifica finale del campionato e del ranking Uefa stagionale fossero quelle di oggi, andrebbero in Champions Inter, Milan, Juve, Bologna e Roma (5a in Serie A). In Europa League accesso per Atalanta e Napoli. Ancora la Fiorentina (8a) in Conference.

