RANIERI (S.STAMPA), Fallo Quaglia-Drago non c'era

Queste le parole dalla sala stampa del Franchi di Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, nel post partita della sfida vinta contro la Fiorentina: “Avevo chiesto ai ragazzi una prova di orgoglio, volevo vedere una Samp come il dopo Covid, ovvero armoniosa. I ragazzi mi hanno ascoltato e sono davvero felice di questa prova. Viola meglio nel primo tempo? Non è che chi fa più possesso palla vince la partita… noi sapevamo quando pressare alti i viola e abbiamo fatto buone ripartente. Il gol annullato a Quagliarella? Non capisco questa scelta, non c’era alcun fallo: l’arbitro doveva andare a vedere il Var, è una cosa che non si capisce. Il finale di gara? Non abbiamo perso le nostre geometrie nonostante avessimo cambiato tanti calciatori: Verre ha fatto un gol magnifico. Quagliarella il più prolifico della storia della Samp? E’ il nostro capitano, a me piace quando ha sangue nelle vene e si incavola”.