RANIERI, Jack e non solo: le altre "sfuriate" sul campo

Luca Ranieri e la sua "intemperanza" verso Jack Bonaventura è stato oggetto di uno dei focus più letti oggu su Firenzeviola.it: un episodio che ha generato parecchia attenzione. E così a molti sono tornati in mente altre situazioni (principalmente due) in cui a Ranieri son partiti i cosiddetti "cinque secondi". La prima volta in cui abbiamo intuito che Ranieri non è certo la persona che vorresti tamponare sul ponte all'Indiano è datata dicembre 2023, quando il difensore della Viola se la prese niente meno che con un neo-campione del mondo come Paredes, dandogli di "miracolato" in mondovisione e scatenando le reazioni d'orgoglio dei fiorentini e di scherno dei romanisti. Poi è arrivato il momento del compagno di squadra, Ikoné, che in un Fiorentina-Udinese di due mesi fa si era attirato le ire del vicino di spogliatoio per un mancato movimento in area dopo un'azione personale di Ranieri resa vana dalla poca reattività dei viola.

