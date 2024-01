RANIERI E L'INVESTITURA DI MILENKOVIC. DOMANI DAL 1'?

FirenzeViola.it

Potrebbe puntare ancora su Luca Ranieri, domani in semifinale di Supercoppa, mister Vincenzo Italiano. Il difensore classe '99, del quale ricordiamo sempre volentieri la causalità della permanenza a Firenze nell'agosto 2022, cresce a vista d'occhio sotto l'egida del tecnico siciliano. Di lui si apprezzano in maniera particolare sacrificio e abnegazione, tant'è che sono ormai un appuntamento fisso i suoi "dolori" di fine partita, con l'ex Salernitana che si accascia a terra stremato dai crampi, indicativi della sua dedizione.

Oggi anche Nikola Milenkovic, pilastro indiscusso della difesa gigliata, ne ha diffusamente tessuto le lodi in conferenza stampa: "Luca sta facendo veramente un grande lavoro e sta segnando tanti gol", non risparmiandosi neppure sull'aspetto umano: "È un bravissimo ragazzo, sono davvero contento per lui". Un'investitura da non sottovalutare, nella consapevolezza tra l'altro che uno dei più grandi difetti attribuiti alla Fiorentina di Italiano, ovverosia la precarietà della fase difensiva, sembra aver trovato una quadra.

A Riyad si prospetta, insomma, un nuovo impiego dal primo minuto di Ranieri il cui apporto - difesa a tre o quattro che sia - continua a rivelarsi notevole pure in termini realizzativi (già 4 gol stagionali). "Abbiamo compensato la poca concretezza offensiva con il cinismo generale della squadra" ha tenuto infatti a sottolineare l'allenatore, aggiungendo: "Se si vogliono raggiungere certi traguardi si deve crescere in tutto, domani non c'è occasione migliore per mettere dentro la partita tutte le componenti che devono regnare sovrane".