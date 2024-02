RADIO FV, Numeri da capogiro a gennaio: grazie!

FirenzeViola.it

Il mese che si è concluso nelle scorse ore è stato ricco di soddisfazioni per FirenzeViola e Radio FirenzeViola. Da quando abbiamo iniziato l'avventura radiofonica circa un anno e mezzo fa, i numeri dell'emittente sono stati sempre in costante crescita, toccando negli scorsi due giorni picchi che ci hanno letteralmente emozionato. Un successo che è doppiamente dolce se si considerano anche i numeri del sito, che nonostante i grandi sforzi della redazione profusi per lanciare e far crescere la radio, non hanno perso valore e che anzi, ci gratificano dimostrando che la strada intrapresa è decisamente quella giusta.

Nel mese di gennaio, comprensivo anche dell'ultimo giorno di mercato, ovvero ieri, 1° febbraio, le sessioni di ascolto uniche totali di Radio FirenzeViola hanno sfondato il muro delle 750mila unità. Ancor più impressionante il numero di 107mila sessioni di ascolto uniche registrate nei due giorni di fine mercato: 31 gennaio e 1° febbraio. Numeri che ci hanno fatto girare la testa ma anche responsabilizzato, spronandoci a fare sempre meglio per raccontare la Fiorentina ad un pubblico che aumenta giorno dopo giorno.

Sempre in questo ultimo mese, per quanto riguarda FirenzeViola.it, le visualizzazioni sono arrivate ad un passo dall'impressionante numero di 15milioni, con poco meno di 500mila utenti unici registrati. Nel solo ultimo giorno di mercato, abbiamo registrato quasi un milione di visualizzazioni, con oltre 84mila utenti unici. Altri numeri che non possono far altro che emozionarci e spronarci ulteriormente.

Resta da aggiungere solo un enorme grazie a tutti voi che ci state dando fiducia giorno dopo giorno, aiutandoci a crescere nella qualità e nei numeri, a partire dal sito fino a questa nuova bellissima avventura chiamata Radio FirenzeViola, un'emittente che soprattutto grazie a voi è riuscita in pochissimo tempo ad imporsi in città e tra i tifosi viola di tutta Italia e del mondo, come una solida realtà.