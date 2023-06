QUESTIONI DI... LISTE

FirenzeViola.it

"Vi assicuro che non c'è una lista di Italiano, così come non c'è una lista di Pradè o una lista di Burdisso. La lista l'abbiamo decisa tutti insieme, come Fiorentina". Da Montecatini Joe Barone mette un punto sui primi movimenti di mercato della Fiorentina sottolineando come la società viola si stia muovendo in concerto tra tutte le parti.

Sulla questione portiere non si sbilancia, su quella Amrabat neppure. Su Castrovilli invece apre al rinnovo ma soprattutto chiarisce: "La Fiorentina non sta aspettando di sapere se giocherà la Conference League per fare mercato". Un messaggio chiaro che dimostra come già prima della tanto attesa decisione dell'UEFA sulla Juventus, la Fiorentina metterà a segno dei colpi.

Se già prima dell'inizio del ritiro di luglio arriverà qualcuno è difficile da dire, anche se l'intenzione è quella. Il problema è che per Amrabat nessuno fa ancora sul serio, così come per gli altri giocatori in uscita che non stanno portando offerte all'altezza per poter essere ceduti.

In più c'è un altro aspetto, sempre legato al concetto di lista ma diverso da ciò che intendeva Barone: la Fiorentina saluterà Venuti ed è destinata a salutare Cerofolini, due giocatori cresciuti nel vivaio e per questo fondamentali per la compilazione delle liste dei 25 giocatori per la Serie A.

Seguendo questo ragionamento è quasi impossibile pensare ad un addio di Sottil, che resterebbe l'unico assieme a Ranieri e a qualche promosso dalla Primavera a far parte dei giocatori cresciuti nel vivaio. La Fiorentina dovrà tenere conto anche di questa lista, oltre a quella del mercato.