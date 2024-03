QUEL MONDO DI BARONE CHE MERITA TUTTO IL NOSTRO AFFETTO

Non posso essere completamente ipocrita e non ricordare come sia stata spesso in disaccordo col Direttore Generale Barone, come non abbia apprezzato certi atteggiamenti, certi modi di fare, certe parole. Ma sono anche dell’idea che quando arriva quella maledetta “Nera Signora”, come veniva rappresentata nel Medioevo la morte, vada accantonato tutto l’astio e il malessere per far posto alla pietà umana che inevitabilmente compare in una situazione così tragica e improvvisa.

Come tanti sono rimasta incredula quando mi hanno avvisata di quello che stava succedendo domenica a Bergamo, sono dovuta andare a leggere su FV se era vero perché mi sembrava uno scherzo di pessimo gusto. Purtroppo uno scherzo non era ed ho avuto subito la sensazione che si stesse per consumare l’ennesimo dramma nella società viola dove, dopo le morti di Baretti e Mario Cecchi Gori e la più fresca ferita ancora non rimarginata di Davide Astori, stavamo perdendo il dirigente viola più importante dopo il presidente Rocco Commisso.

Ho come tutti aspettato l’ufficialità ma in cuor mio mi ero già accomiatata dal Direttore e, mettendo a tacere i dissapori che ho avuto nei confronti della Fiorentina, mi sono messa a pensare a Joe come persona e con lui alla sua famiglia che si stava radunando per l’estremo saluto. “C’è tutto un mondo intorno” recita una nota canzone e a quello ho voluto guardare, a quello lontano dai campi di calcio e, allora, da moglie ho abbracciato mentalmente Camilla che ha perso in un lampo il compagno della sua vita. Ha perso un uomo ancora giovane nel giorno del suo onomastico e ad un giorno dal suo 58esimo compleanno in quello che pare un disegno maligno che accomuna inoltre, col mese di marzo, Barone alla perdita del nostro eterno capitano. Credo che la consorte del DG abbia bisogno, più di tutti i suoi familiari, di un supporto speciale perché è rimasta sola nonostante i figli che hanno, come è normale, la loro vita.

Come madre però capisco pure che i figli non sono mai abbastanza grandi per superare la perdita di un genitore ma i quattro ragazzi Barone potranno comunque assaporare un briciolo di consolazione dalla montagna di affetto che è arrivata loro da tutta Firenze, da tutti i tifosi viola, da tutto il calcio nazionale ed internazionale che ha tributato un doveroso omaggio al loro babbo.

Infine da nonna ho provato una grande tenerezza nel pensare al piccolissimo nipotino di Barone che non potrà crescere con la presenza del suo nonno del quale porta il nome, che non giocherà con lui e non verrà coccolato e viziato da un nonno speciale. Credo però che la presenza del piccolo Giuseppe Tommaso sarà uno stimolo enorme per la signora Camilla che lo amerà per due.

Questa ricognizione nel mondo comune del Direttore, nella sua versione familiare mi ha commosso e me lo ha fatto sentire vicino forse come non mai. Il calcio, la passione, i caratteri possono portare a scontri ma quello che conta è ben altro e quando si lascia questa vita così presto resta solo tanta tristezza e un pò di rabbia.

Del futuro della Fiorentina non mi pare adesso il momento di parlarne, di quello che sarà della nostra squadra ci penseremo fra qualche giorno anche se qualche preoccupazione è innegabile che ci sia perché Barone era il factotum della società, era il braccio destro e sinistro del Presidente, era la sua mente e i suoi occhi a Firenze, era colui che ci metteva la faccia sempre e comunque, era in sintesi lui che rappresentava la Fiorentina in tutte le occasioni.

Questi sono i giorni dei saluti, da Firenze a Pozzallo per finire poi negli Stati Uniti e mi pare quasi impossibile pensare di non vederlo più, di non sentire più la sua parlata con accento italo-siculo-americano e non potermi più arrabbiare con lui! Che la terra ti sia lieve Joe.

La Signora in viola