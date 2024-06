QUARTA, Sarà punto fermo: in difesa si riparte da lui

NOTIZIE DI FV CASTROVILLI, FUTURO INCERTO: PREVISTO SUMMIT CON L'AGENTE Nelle prossime settimane si deciderà il futuro di Gaetano Castrovilli. Per tutto l'anno infatti, il dialogo tra il club e l'entourage del centrocampista non aveva portato a niente di diverso della separazione. Poco prima della fine del campionato invece sono... Nelle prossime settimane si deciderà il futuro di Gaetano Castrovilli. Per tutto l'anno infatti, il dialogo tra il club e l'entourage del centrocampista non aveva portato a niente di diverso della separazione. Poco prima della fine del campionato invece sono... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 08 giugno 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi