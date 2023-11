QUARTA, Riflessioni sul rinnovo: il punto di FV

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

FirenzeViola.it ha fatto il punto sul rinnovo di Martinez Quarta. La scadenza del contratto con la Fiorentina sarà nel 2025 ma la Fiorentina deve riflettere fin d'ora se rinnovare in questa stagione prima che vada a scadenza. Sarebbe controproducente lasciare andare via un giocatore che, dopo essere stato sul piede di partenza, sta vivendo un grande momento in viola, come cederlo in estate senza rinnovo non porterebbe molti benefici. CLICCA QUI per leggere l'articolo completo.