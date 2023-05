QUARTA-IGOR, MILENKOVIC-IGOR, QUARTA-RANIERI... CERCASI LA COPPIA PIÙ AFFIDABILE

FirenzeViola.it

Partite dove la retroguardia viola sembrava una muraglia, altre in cui era così fragile da essere colpita da ogni parte. Nessun processo dopo i tre gol subiti ieri contro la Salernitana, ma adesso, che le partite decisive si avvicinano sempre di più, la domanda sorge spontanea: appurando e confermando che Dodò e Biraghi sono i terzini titolari, su chi farà affidamento Italiano come difensori centrali? Durante l’arco di tutta la stagione il mister gigliato ha spesso alternato la coppia dei centrali. Da Milenkovic-Igor, passando a Quarta-Milenkovic, fino ad arrivare a Quarta-Ranieri, per esempio. Non c’è mai stata una coppia di titolari, ma inevitabilmente, come già detto, Italiano dovrà scegliere, in vista del doppio scontro con il Basilea e la storica finale di Coppa Italia contro l’Inter, i difensori centrali più affidabili.

Molto dipenderà dal momento di forma, ma per fare un piccolo paragone tra i giocatori, ecco di seguito i dati su tutte le coppie di difensori centrali mandate in campo, dal primo minuto, questa stagione. I giocatori in questione, ovviamente, sono: Milenkovic, Quarta, Igor e Ranieri. Tutte le possibili combinazioni tra questi quattro, tranne una (Igor-Ranieri) hanno giocato almeno una partita insieme (sono comprese tutte le competizioni).

Milenkovic-Igor: 14 partite giocate, 12 gol subiti.

Milenkovic-Quarta: 10 partite giocate, 10 gol subiti.

Quarta-Igor: 18 partite giocate, 19 gol subiti.

Milenkovic-Ranieri: 4 partite giocate, 4 gol subiti

Quarta-Ranieri: 3 partite giocate, 2 gol subiti.

I dati, tra partite giocate e gol subiti, all’incirca, sono tutti in equilibrio. Ma ciò che viene messo in risalto maggiormente, è quante volte, Italiano, abbia cambiato la coppia dei centrali. In conclusione potremmo dire che la Fiorentina non ha dei difensori centrali titolari, ma allo stesso tempo, in tre (forse quattro) delle prossime sfide, servirà trovare la solidità (che spesso quest’anno si è vista), scegliendo nel modo giusto gli interpreti difensivi. E magari ipotizzare anche degli pseudo titolari.