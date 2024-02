QUARTA, Gli agenti sono a Firenze e oggi al Viola Park

Fonte: Giacomo A. Galassi

Lucas Martinez Quarta sta vivendo un buon momento e forse la sua miglior stagione da quando veste la maglia della Fiorentina e in questi giorni ha potuto confrontarsi con i propri agenti anche per quanto riguarda il proprio futuro. Gustavo Goni e il team che segue gli interessi del difensore argentino sono infatti a Firenze e si stanno godendo qualche giorno nel capoluogo toscano potendo anche confrontarsi con la società viola: oggi erano al Viola Park di Bagno a Ripoli per assistere dall'alto all'allenamento della squadra di Italiano in vista dell'impegno contro il Frosinone.

Ieri invece è stato lo stesso Martinez Quarta a preparargli una pizza. Il contratto del classe '97 scade nel 2025 e le parti stanno trattando il rinnovo anche se un accordo è per ora piuttosto lontano.