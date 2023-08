QUARTA-DEBAST, ORE CALDE PER LA DIFESA VIOLA

La Fiorentina è alla ricerca di un rinforzo per il proprio reparto difensivo e la dirigenza viola è al lavoro per regalare un nuovo centrale a mister Vincenzo Italiano soprattutto in virtù di una posizione di Lucas Martinez Quarta tutt'altro che stabile.

Il difensore argentino nei prossimi giorni potrebbe concludere la sua avventura a Firenze dopo tre anni e il suo futuro sembra essere in Spagna. Dopo l’interessamento del River Plate, infatti, sia il Valencia che il Betis Siviglia avrebbero fatto più che un sondaggio per il classe ‘96. Il Betis, però, deve prima incassare del denaro attraverso una cessione, quella di Luiz Felipe destinato alla Premier League, che ancora stenta a realizzarsi. Nelle prossime ore potrebbe quindi arrivare l’accelerata definitiva da parte degli spagnoli per Quarta.

Il nome nuovo come possibile sostituto dell’argentino, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, sembra essere Zeno Debast dell’Anderlecht. L'altro ieri, per la sfida contro il Westerlo erano infatti presenti osservatori viola con il chiaro intento di seguire da vicino il classe 2003. Il giocatore è uno dei profili giovani più chiacchierati del paese e del suo ruolo nel panorama europeo, ora ci ha messo gli occhi sopra la Fiorentina, in cerca di un nuovo elemento per la propria retroguardia. Valutazione attorno ai 15 milioni di euro.