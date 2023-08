QUARTA-BETIS (?) E MURILLO VERSO NOTTINGHAM. IL QUADRO ATTORNO AL DIFENSORE

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Tra una settimana esatta si abbasserà il sipario sul calciomercato estivo, con la Fiorentina ancora vigile su diversi profili, vogliosa di portare a servizio di Vincenzo Italiano qualche altro volto nuovo.

Su tutti però, brancola ancora nel buio la situazione legata al difensore centrale. Come noto, la Fiorentina sta cercando una figura da aggiungere al reparto arretrato, e il nome più gettonato in orbita viola era stato finora quello di Murillo, classe 2002 del Corinthians. Nelle ultime ore però c’è stato un forte inserimento del Nottingham Forest, adesso vicino alla chiusura dell’operazione con i paulisti per una cifra attorno ai 15 milioni di euro, dopo esser partito da una base di 13.

Se la trattativa con il club di Premier dovesse concludersi, la società di Commisso vedrebbe smaterializzarsi così il suo principale obiettivo difensivo. Oltre a ciò, le sorti della difesa dipendono anche dall’evoluzione (se ci sarà) dell’interesse del Betis per Martinez Quarta, per cui però i sivigliani devono prima cedere Luiz Felipe, prima di potersi fiondare sull’argentino.

In attesa quindi di capire se il fronte Quarta-Betis subirà aggiornamenti e quali saranno i prossimi nomi che sonderà la Fiorentina, a soli sette giorni dalla fine della sessione estiva, non è facile tentare un pronostico su quale sarà il nome che vestirà la casacca viola.