QUALCHE IDEA PER LA LETTERA A BABBO NATALE

© foto di Federico De Luca

Come scritto su queste pagine (LEGGI QUI) è questo il periodo dove apre ufficiosamente il mercato, dopo un terzo di campionato.

Adesso, tra l’umidore delle piogge novembrine e i primi panettoni che spuntano nei supermercati, è adesso che i bambini iniziano a pensare seriamente a cosa scrivere nella letterina a Babbo Natale.

E anche se, come riportava stamane Firenzeviola.it che probabilmente non arriverà un difensore centrale, c’è chi sostiene con forza che la squadra viola ne abbia bisogno, del resto, come diceva Totò in Miseria e Nobiltà di un cuoco in famiglia che fa sempre comodo, così è di un difensore bravo, ad avercelo fa più che comodo in una stagione lunga e articolata come quella viola.

Detto del difensore, diciamo anche dell’esterno, quel ruolo che alla Fiorentina manca da inizio stagione, un esterno affidabile che segni per fare da degno dirimpettaio a Gonzalez.

Tuttavia a Vincenzo Italiano, a meno che i centravanti in rosa non si mettano a segnare gol a grappoli, quel che serve veramente è una punta puntuta e non depressa.

Infatti, a parere di molti la mole di gioco prodotta dalla Fiorentina se venisse finalizzata da un attaccante forte e prolifico, donerebbe alla squadra viola quella spinta decisiva per tentare il grande balzo in avanti in campionato.

Certo, si sa che nel mercato invernale è molto complicato arrivare a prendere calciatori decisivi, specialmente attaccanti, ma non è manco possibile che la Fiorentina a gennaio sia buona solo a venderle le grandi punte.

Quindi: caro Babbo Natale porta a Vincenzino nostro un attaccante forte. E già che ci siamo, appurate le necessità in difesa e sugli esterni, ricordiamoci bene che ad italiano, a meno che i centravanti nn si mettano presto a segnare, bisogna dare una punta e il mercato di gennaio è il momento giusto per procurarsela