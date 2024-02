PUNTI FUORI DAL FRANCHI, A BOLOGNA PER MIGLIORARE UNA MEDIA LONTANA DALL'EUROPA

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Quello di questa sera sarà un derby dell'Appennino dai contorni europei, tra due squadre che quest'anno stanno facendo molto di più rispetto alle aspettative e agli anni passati. Da un lato c'è la Fiorentina a ben 9 punti raccolti rispetto alla scorsa stagione e dall'altro il Bologna che ha 3 punti in più, entrambe peraltro con una partita in meno che recupereranno proprio stasera al Dall'Ara.

L'obiettivo di Biraghi e compagni, oltre ovviamente a prendere i tre punti per restare in corsa nella lotta europea, sarà quella di invertire un rendimento fuori casa non del tutto convincente. Per ritrovare l'ultima vittoria fuori dal Franchi bisogna risalire al 22 dicembre 2023, quando la Fiorentina vinse a Monza per 1-0 grazie a un grave errore di Di Gregorio. Da lì gli uomini di Italiano hanno collezionato 3 sconfitte, a Regio Emilia, a Lecce e a Riyad contro il Napoli.

Se si allarga lo sguardo a tutto il campionato, inoltre, il rendimento in trasferta ha bisogno di un netto cambio di rotta: nelle 10 trasferte giocate, infatti, i viola hanno vinto solamente in quattro occasioni (Genoa, Udinese, Napoli e Monza), pareggiando due volte (Frosinone e Roma) e perdendo quattro (Inter, Lazio, Milan e Sassuolo). Per quanto riguarda l'Europa, invece, nelle tre sfide giocate fuori casa, la Fiorentina ha vinto solamente contro il Cukaricki per 1-0 grazie a un calcio di rigore trasformato da Nzola. La Fiorentina, quindi, scenderà in campo questa sera per continuare l'entusiasmo della vittoria per 5-1 contro il Frosinone e per migliorare la media punti fuori dal Franchi ferma a 1,2 punti a partita in campionato.