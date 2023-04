PROVACI ANCORA VIOLA

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, MILENKOVIC RESTERÀ A FIRENZE: NON VA A CREMONA Milenkovic non partirà per Cremona. La Fiorentina, che lo aveva convocato nonostante non fosse partito per un'influenza (come anticipato da Firenzeviola ieri) non lo potrà avere a disposizione dunque per la semifinale. Se ieri infatti c'era la speranza... Milenkovic non partirà per Cremona. La Fiorentina, che lo aveva convocato nonostante non fosse partito per un'influenza (come anticipato da Firenzeviola ieri) non lo potrà avere a disposizione dunque per la semifinale. Se ieri infatti c'era la speranza... NOTIZIE DI FV ITALIANO NON SI DISPIACCIA MA INSEGUA UN SOGNO Sicuramente tutti noi abbiamo dato per certo il risultato della partita di ieri contro lo Spezia, prima di giocarla, e vorrei sapere chi aveva pronosticato anche solo il pareggio dopo quello che aveva fatto la Fiorentina nelle ultime settimane. Si veniva da cinque vittorie... Sicuramente tutti noi abbiamo dato per certo il risultato della partita di ieri contro lo Spezia, prima di giocarla, e vorrei sapere chi aveva pronosticato anche solo il pareggio dopo quello che aveva fatto la Fiorentina nelle ultime settimane. Si veniva da cinque vittorie... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 09 aprile 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi