PRONTERA, Quinto incrocio coi Viola: i precedenti

Domani la Fiorentina giocherà contro l'Empoli e ad arbitrare il match ci sarà Alessandro Prontera. Per il fischietto della sezione di Bologna si tratta della quinta occasione in cui dirige una gara in cui gioca la squadra Viola, una delle quali è quella dell'esordio in Serie A per questo arbitro.

Era il 6 ottobre 2019 e la squadra di Vincenzo Montella vinceva 1-0 contro l'Udinese grazie al gol di Nikola Milenkovic, da calcio d'angolo. Era appunto la partita d'esordio nella massima serie italiana per Alessandro Prontera, il quale arbitrò egregiamente ed annullò giustamente una rete all'Udinese per un'irregolarità. Nella stessa stagione diresse anche SPAL-Fiorentina, nell'ultima giornata di Serie A. La Fiorentina di Iachini (subentrato proprio all'aereoplanino) vinse 3-1 grazie alle reti di Duncan, Kouame e Pulgar.

Nella stagione 2020/2021 diresse Hellas Verona-Fiorentina, gara vinta dai Viola grazie al rigore di Vlahovic e alla rete di Caceres. La scorsa stagione arbitrò invece Sassuolo-Fiorentina, con i Viola che furono beffati dal gol di Defrel nel finale, dopo aver trovato il pareggio con Cabral pochi istanti prima. Di fatto lo score dice 3 vittorie e 1 sconfitta.

Per lui si tratta della prima partita in Serie A in cui arbitra l'Empoli, anche se aveva già incrociato gli azzurri in Serie B nella stagione 2020/2021(vittoria dei toscani per 2-1 contro il Pescara) e in Coppa Italia nella stagione 2019/2020 (stesso risultato, contro la Reggina).

In generale Prontera ha assegnato 9 rigori in 22 partite in Serie A e ha estratto 94 volte il cartellino giallo.