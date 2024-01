PROB. FORMAZIONI, DAVANTI IN VANTAGGIO BELTRAN. IN DIFESA LA COPPIA MILENKOVIC-RANIERI?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Questa sera la Fiorentina scenderà in campo a Riyad per la semifinale della Supercoppa italiana contro il Napoli di mister Mazzarri. Nella testa di Vincenzo Italiano non mancano i dubbi per la formazione contro i partenopei ma l’obiettivo è quello di regalare alla società e alla città un’altra finale, la terza della sua carriera dopo quelle dello scorso anno a Roma con l’Inter e a Praga con il West Ham.

Tra i pali rivedremo il portiere delle coppe ovvero Christensen, che dopo la gara contro il Bologna è alla ricerca della seconda partita a porta inviolata consecutiva. Difesa a quattro con Kayode e il capitano Biraghi ai lati, mentre per quanto riguarda i centrali sembra essere in vantaggio la coppia formata da Milenkovic e Ranieri.

A centrocampo non ci sono grossi dubbi, se sono in condizione giocano i due titolari: Arthur e Duncan. Sulla trequarti agirà sulla destra Ikonè e sulla sinistra Brekalo, con Bonaventura in mezzo pronto a trovare un altro gol in una finale. Per quanto concerne la punta centrale l’argentino Beltran sembra essere in vantaggio su Nzola.

FIORENTINA 4-2-3-1: Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Beltran