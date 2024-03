PRIZIO, Recuperare Castro con l'arte del Kinstugi

Fonte: Stefano Prizio

Lucio Battisti diceva che meglio di buttare è riparare e a farlo ci pensava quel gran genio del suo amico. In Occidente domina invece la civiltà (o inciviltà) del consumo che si disfa in fretta di quel che non è più funzionale, oggetti e persone.In oriente l’arte del riparare è invece una filosofia che in Giappone ha il nome di kinstugi, l’arte di riparare persino i vasi di ceramica e porcellana rotti, altro che chi rompe paga e i cocci sono i suoi.

Come i cocci di Gaetano Castrovilli, calciatore di grande talento, mai davvero sbocciato, che dopo un lungo infortunio, giusto l’estate scorsa, vedeva tramontare la sua bella esperienza viola andando altrove, poi però Castrovilli è tornato a Firenze, con la necessità e la voglia di ricominciare la sua storia nella Fiorentina. Ci sono però le cicatrici di un rapporto rotto con il club (non con l’ambiente che gli vuole sempre bene). Per rimarginare ogni ferita e tornare meglio di prima, la filosofia giapponese del kinstugi potrebbe venire in aiuto a Gaetano ed alla sua Fiorentina. Ma ci vogliono amore e delicatezza per cospargere le cicatrici con polvere d’oro che rendano il vaso ancora più bello. Il senso è esaltare le cicatrici e non nasconderle, non vergognarsene. Il dolore invece di essere nascosto viene narrato dall’intreccio delle cicatrici che divengono esaltazione estetica del superamento e ganglio della nuova forza che regge il vaso o la persona.

E’ questa intelligenza emotiva che è richiesta a Castrovilli, ma anche ai dirigenti viola, in primis l’allenatore, perchè Castrovilli torni davvero ad essere un punto di forza della Fiorentina. Lo spazio per un nuovo leader non manca in questa Fiorentina, dove giganti ce ne sono pochi.