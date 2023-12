PRIMO POSTO E BONUS UEFA: LA GARA DI BUDAPEST HA TANTI RISVOLTI PER I VIOLA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Ricca no, ma bella sì. Parliamo dell’Europa e dell’effetto che anche l’edizione attuale della Conference League potrà avere sulle casse e sul ranking della Fiorentina. Non sono passati troppi giorni da quando, attraverso una nota, il club viola ha reso noti i ricavi operativi all’interno del bilancio d’esercizio del 2022/23: numeri alti (da record) figli soprattutto del percorso che la squadra di Italiano ha portato avanti in Coppa Italia e nel terzo torneo continentale della scorsa stagione, dove in particolare i soldi guadagnati hanno sfiorato quota 20 milioni.

Anche nella decisiva serata di Budapest di dopodomani contro il Ferencvaros ci sono però molti soldi in ballo e l’obiettivo della Fiorentina - oltre che fare il pieno di danaro - è quello di migliorare il rendimento dello scorso anno, centrando il primo posto nel girone F ed evitando le forche caudine dello spareggio di febbraio contro una delle formazioni che è destinata a “retrocedere” dall’Europa League. Facendo i conti in tasca alla società di Commisso, è possibile evidenziare come - tolti gli introiti che deriveranno da botteghino e market pool - i viola abbiano fin qui guadagnato da questa edizione di Conference ben 6,06 milioni di euro, così suddivisi: 2,94 milioni per partecipazione alla fase a gironi, 1,29 milioni per il suo ranking storico oltre 1,83 milioni per i risultati già acquisti nel gruppo F (tre vittorie e due pareggi).

La gara di dopodomani alla Groupama Arena non sarà dunque banale. Visto che in ballo c’è una cifra variabile che va da 300mila euro (bonus per approdo ai playoff in caso di sconfitta contro il Ferencaros) a 1,1 milioni di euro (cifra molto più robusta che verrebbe incamerata in caso di vittoria e di conseguente primo posto: in caso di pareggio, invece, la somma scenderebbe a 766mila euro). In caso di massimo risultato e massima resa dagli introiti Uefa, la Fiorentina potrebbe così salutare i gironi con ben 7,16 milioni di euro. Non proprio una cifra banale…