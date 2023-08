PRIMAVERA, Viola battuti alla prima, vince la Roma 1-0

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Nell'esordio a Roma, la Fiorentina crea tanto, spreca tutto e viene punita da una disattenzione difensiva. A Tre Fontane è la Roma dell'ex Guidi, fresca vincitrice della Supercoppa Italiana dopo che lo scorso aprile aveva battuto proprio i viola nella finale di Coppa Italia, ad imporsi per 1-0. Dopo un primo tempo in cui Fallou Sene è protagonista di almeno tre palle-gol nitide che l'attaccante viola non riesce a concretizzare, a decidere l'incontro poco dopo l'ora di gioco è una rete di Joao Costa, imbeccato da un passante in verticale di Cherubini che sorprende la difesa di Galloppa e permette allo stesso Costa di involarsi verso la porta di Vannucchi prima di batterlo con freddezza.

Inizio di campionato in salita per la Fiorentina, che adesso esordirà in casa domenica prossima contro il Genoa (in attesa del via libera per i match al Viola Park, si giocherà ancora al Torrini di Sesto).