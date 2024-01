PRIMAVERA, Sabato match-point contro il Frosinone

Fonte: a cura di A.Gian.

Tornerà in campo dopodomani per disputare la seconda giornata del girone di ritorno la Fiorentina Primavera: i baby viola di mister Galloppa, reduci da un roboante 3-0 sull'Empoli in trasferta nell'ultimo turno di campionato, affronteranno al Viola Park il Frosinone alle ore 15, in quello che sarà un vero e proprio match point per i toscani per mettersi definitivamente alle spalle il rischio di lottare fino al termine della stagione per la salvezza.

I ciociari - ultimi in classifica ma reduci dal primo ed inatteso successo in campionato nell'ultimo turno contro il Sassuolo - si trovano a -14 dalla Fiorentina e un successo da parte di Rubino e compagni consentirebbe alla Fiorentina - che sarà priva di capitan Biagetti per squalifica - di allontanarsi in modo definitivo dai bassifondi della graduatoria (nel format di questa stagione retrocede in Primavera 2 solo l'ultima in graduatoria).

La gara tra Fiorentina e Frosinone sarà trasmessa dal canale "Solo calcio" di Sportitalia e sarà diretta dal signor Marco Emmanuele della sezione di Pisa.