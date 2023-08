PRIMAVERA, Lunedì debutto a Roma. Dubbi su 1ª in casa

Fonte: a cura di A.Gian.

Farà il suo esordio lunedì alle 16.30 a Trigoria la Fiorentina Primavera guidata da Daniele Galloppa. I baby viola - che lo scorso anno hanno terminato la regular season al terzo posto in classifica e hanno centrato le finali sia di Coppa Italia che dello Scudetto - affronteranno la Roma allenata dall'ex Federico Guidi, reduce dal successo in Supercoppa italiana contro il Lecce.

Il match - che sarà trasmesso in diretta tv da Sportitalia - sarà arbitrata da Vergaro della sezione di Bari, coadiuvato dagli assistenti Chiavaroli di Pescara e Carella de L'Aquila. Il primo turno casalingo della Fiorentina (in linea teorica al Viola Park ma a porte chiuse, visto che non è ancora pervenuta l'autorizzazione per l'apertura al pubblico) è previsto il 3 settembre contro il Genoa.