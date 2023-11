PRIMAVERA, Lunedì contro il Verona: orario e arbitro

Fonte: a cura di A.Gian.

Tornerà in campo lunedì alle ore 16:30 la Fiorentina Primavera che nel posticipo della nona giornata di campionato affronterà al Viola Park l'Hellas Verona. Una gara da non sbagliare assolutamente da parte di Biagetti e compagni, reduci dal ko di Vinovo contro la Juventus di sabato scorso (3-0) e desiderosi di ottenere il primo successo interno della stagione per staccarsi in modo definitivo dalle zone pericolanti della classifica. A dirigere la sfida dello stadio "Curva Fiesole" ci sarà il signor Castellone della sezione di Napoli, mentre la partita sarà trasmessa in diretta sui canali di Sportitalia.