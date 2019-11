PRIMAVERA, Ko a Empoli per 1-0: ora a +3 sulla P2

È una crisi senza fine quella che la Fiorentina Primavera continua a trascinarsi avanti: i baby viola sono stati sconfitti anche dall’Empoli nel derby di Monteboro, deciso in chiusura di primo tempo da una punizione con il contagiri di Zelenkovs che con un tiro a giro da limite dell’area ha regalato agli azzurri di Buscè il secondo successo di questo campionato. I viola, orfani di Duncan e di Montiel, si sono fatti vedere nel primo tempo con un tiro rasoterra di Koffi (uno dei pochi a salvarsi) e nella ripresa hanno fallito il pareggio prima con lo stesso francese e poi con un clamoroso errore a porta vuota di Kukovec. Adesso la Fiorentina (che non vince una partita addirittura da fine settembre) si trova a +3 punti sulla zona retrocessione diretta e a +2 dai play out. Potrebbe essere arrivato il momento di iniziare a guardarsi alle spalle.