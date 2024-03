PRIMAVERA, Fiorentina 11° dopo l'1-6 di oggi: il punto

Dopo 13 risultati utili consecutivi, la Fiorentina Primavera di Daniele Galloppa è crollata oggi in casa contro la Roma. Al Viola Park i giallorossi hanno asfaltato i viola con un roboante 6-1 dopo che Caprini aveva sbloccato il match per la Fiorentina passati appena 6 minuti (QUI la cronaca della partita). Da quel momento è partito il monologo della squadra dell'ex mister viola Federico Guidi con il primo tempo già chiuso in vantaggio 2-1 prima di una seconda frazione a senso unico terminata con il risultato più pesante della stagione dei giovani ragazzi viola reduci in ogni caso da un periodo fantastico culminato con la rincorsa playoff riaperta ma soprattutto con la finale di Coppa Italia guadagnata qualche giorno fa.

I viola restano all'undicesimo posto del campionato Primavera 1 con 32 punti, a 3 punti dal Genoa ottavo e sempre a debita distanza dalle zone pericolose della classifica con il Monza terzultimo a 23 punti in attesa di giocare la sua partita oggi pomeriggio. Ora per Galloppa è tempo di ripartire già tra 6 giorni contro il Lecce fuori casa.