PRIMAVERA, Domenica al V. Park c'è la Roma: l'arbitro

E' stato designato in questi minuti l'arbitro della sfida di domenica al Viola Park tra Fiorentina e Roma Primavera: il match tra baby viola e giallorossi, valido per la 25a giornata del torneo "Giacinto Facchetti", sarà diretto dal signor Edoardo Gianquinto della sezione di Parma, coadiuvato da Merciari di Rimini e Scardovi di Imola.

Nessun precedente tra il fischietto - iscritto alla Can C - e le due squadre, che si affronteranno invece per la quarta volta in stagione: fin qui bilancio in parità, con un successo romanista (alla prima giornata di campionato), una vittoria viola e un pari (quest'ultime due gare nelle semifinali di Coppa Italia da poco disputate).