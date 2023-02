PRIMAVERA, Domani in campo: è derby con l'Empoli

Tornerà in campo già domani pomeriggio la Fiorentina Primavera, per disputare la seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Primavera 1. Avversario in calendario sarà l’Empoli di mister Antonio Buscè, già battuto all’andata 1-0 a Sesto Fiorentino grazie ad un gol del difensore Lucchesi. La gara, in programma al centro sportivo Petroio di Vinci, avrà inizio alle ore 14 e sarà trasmessa in diretta tv da Sportitalia. A dirigere l’incontro ci sarà il signor Petrella della sezione di Viterbo. Ricordiamo che Toci e compagni - che ritroveranno finalmente dopo la lunga squalifica Favasuli ma anche Krastev - sono reduci da tre vittorie di fila tra campionato e Coppa Italia e si trovano attualmente al 5° posto in classifica, in piena zona playoff. L’Empoli invece, che nell’ultimo turno ha pareggiato per 2-2 sul campo dell’Atalanta, è 10° a -7 dai viola.