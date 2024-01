PRIMAVERA, Domani con la Roma semifinale di C. Italia

Fonte: a cura di Andrea Giannattasio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

La Fiorentina Primavera va a caccia del pass per la sesta finale consecutiva di Coppa Italia: Biagetti (nella foto) e compagni ci proveranno in parte domani, quando alle 18 al Viola Park andrà in scena la semifinale d'andata contro la Roma dell'ex Federico Guidi, formazione che i baby viola - allora allenati da Alberto Aquilani - hanno affrontato nella finale della scorsa edizione del trofeo nazionale (allora, nell'ultimo atto di Salerno, la gara finì non senza polemiche 2-1 per i giallorossi ai tempi supplementari).

Per il match contro i capitolini il tecnico Daniele Galloppa dovrebbe recuperare sia Caprini in attacco che Vigiani a centrocampo. La sfida, diretta dal signor Vogliacco della sezione di Bari, sarà visibile in chiaro su Sportitalia (canale 60). Il match di ritorno tra la Roma e la Fiorentina è in programma sempre alle 18 il prossimo 21 febbraio allo stadio Tre Fontane di Trigoria.