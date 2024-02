PRIMAVERA, Domani c'è la Lazio: l'obiettivo dei baby

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Tornerà in campo domani per disputare la quinta giornata del girone di ritorno la Fiorentina Primavera: i baby viola di mister Galloppa, reduci dalla bella vittoria per 1-0 ottenuta sulla Juventus al Viola Park nell'ultimo turno di campionato, affronteranno in trasferta a Formello la Lazio alle ore 15, in una sfida che può consentire a Biagetti e compagni di centrare - in caso di pareggio o vittoria - il decimo risultato utile di fila.

I biancocelesti - settimi in classifica dopo un avvio di campionato da urlo e reduci da solo una vittoria nelle ultime sei partite - si trovano a 9 punti di distacco dalla Fiorentina e un successo da parte dei viola consentirebbe ai toscani di avvicinare la zona playoff, distante al momento proprio 9 lunghezze (assieme alla Lazio al sesto posto c'è anche il Sassuolo).