PRIMAVERA, Alti e bassi: come sta la squadra a pochi giorni dalla finale

Una Fiorentina che non ha paura di variare quella di Daniele Galloppa, che in base alle avversarie ed ai giocatori a disposizione si permette di spaziare tra difesa a tre o a quattro senza timore. Nella prima parte della stagione, quella che ha fatto portare a galla le difficoltà di una squadra tutta da ricostruire, com’è dovuto che succeda nel campionato under 19, mister Galloppa ha spesso optato per una difesa a tre (variando principalmente tra il 3-4-1-2 e il 3-4-2-1), che non si è dimostrata solida. In questa prima parte di stagione, anche cambiando modulo con una difesa a quattro, la primavera viola ha fatto tanta fatica. La svolta è arrivata il 23 dicembre, come un vero e proprio regalo di Natale, quando la Fiorentina si è aggiudicata il derby dell’Appennino, battendo il Bologna dell’ex Fiorentina (nonché padre del numero 2 viola, Lorenzo Vigiani) Luca Vigiani per ben 3-0. Da quel momento la strada dei viola è stata sicuramente più in discesa, essendo in grado di portare avanti una striscia di 9 risultati utili in campionato (con 5 vittorie e 4 pareggi). In questa striscia di risultati positivi è giusto sottolineare che i viola sono riusciti a conquistare la sesta finale consecutiva di Primavera Tim Cup, che si giocherà il prossimo 4 aprile alle ore 20.45 (in campo neutro, al Renato Dall’Ara di Bologna), riproponendo un classico degli ultimi anni: Fiorentina - Torino, che ha sempre dato spettacolo. Basti ricordare la finale del 2019, che in due partite vide protagonista Dusan Vlahovic, con anche un rigore trasformato con un coraggioso cucchiaio nel match di andata.

Nonostante le difficoltà iniziali, questa stagione sta regalando prospettive interessanti alla Fiorentina Primavera, che non soltanto dovrà provare a riportare la Coppa Italia a Firenze, con il ciclo di vittorie della competizione che si interruppe lo scorso anno con la vittoria della Roma, ma dovrà riuscire a far confermare i giovani talenti che stanno pian piano sbocciando. L’obiettivo playoff è ormai un sogno quasi svanito, con la Fiorentina che ad oggi si ritrova a meno undici punti dal sesto posto in classifica, ultimo valido per la zona playoff. Un calendario ricco di impegni quello dei ragazzi viola, che sabato 10 aprile sfideranno fuori casa il Genoa, undicesimo in classifica (che sfiderà questo pomeriggio il Monza), avendo un’ottima opportunità di accumulare punti. In quest’ultima parte di stagione la Fiorentina affronterà squadre alla sua portata come lo stesso Genoa, Cagliari e Sampdoria, ma si dovrà scontrare anche con la temuta Inter, prima in classifica ed un Sassuolo che sta facendo un’ottima stagione, occupando il quinto posto e rientrando nelle squadre che si stanno giocando la lotta per i playoff.

L’ambizione di mister Galloppa sarà quindi quella di far affermare i “pezzi pregiati” della sua squadra, partendo da chi aveva già dimostrato gli scorsi anni, come Jonas Harder, e chi invece è riuscito a far risollevare la squadra in questa stagione, come il classe 2006 e figlio d’arte Tommaso Rubino, sulla carta trequartista puro, che con i suoi movimenti sul campo, e i 9 gol messi a segno in campionato (un solo centro invece in Coppa Italia) può in realtà essere un attaccante aggiunto, e anche l’arma vincente di questa Fiorentina. Da tenere sott’occhio anche il numero 24, Riccardo Braschi, classe 2006 con un ruolo non ancora totalmente definito: una naturale punta centrale, che viene però adattata a trequartista o anche ad ala sinistra. Nonostante abbia segnato solo due gol in questa stagione (uno in campionato ed uno in Coppa Italia), si muove molto bene nel campo, grazie anche alla sua fisicità. Spostandosi invece a centrocampo, in questa ultima parte di stagione, sarà opportuno visionare il numero 27, Niccolò Fortini che da centrocampista ha trovato un gol e tre assist in campionato ed anche una rete in Coppa Italia.