PRESTITI, Lucchesi ancora in gol. Pierozzi in campo 90'

Sono tanti i viola in prestito in giro per l'Italia e non solo ad essere scesi in campo nel weekend. Questo un punto della situazione sui giocatori di proprietà della Fiorentina attualmente impegnati in altre squadre.

SERIE A

Esordio in chiaro scuro per Niccolò Pierozzi con la maglia della Salernitana. Mister Pippo Inzaghi ha lasciato il terzino destro in campo per tutti e 90 i minuti senza però che l'ex Viola sia riuscito a incidere sulla gara. Un attestato di stima comunque importante per il ragazzo, chiamato a riscattare una stagione dove fin qui aveva avuto poschissimo minutaggio.

SERIE B

Continua il grandissimo momento di Lorenzo Lucchesi, ormai non solo leader difensivo della propria squadra ma uno dei prospetti che più si stanno mettendo in mostra nel campionato cadetto. Il suo gol ad inizio ripresa ha permesso alla Ternana di ottenere i tre punti e tornare alla vittoria che mancava dal 17 dicembre scorso. Nel 3-1 contro il Cittadella venti minuti anche per Favasuli e Distefano, che aveva realizzato l'assist per il poker rossoverde poi annullato per off-side.

SERIE C

In serie C esordio con la nuova maglia della Pro Sesto per Eljon Toci, entrato intorno al 53' ma battuto in casa dal Mantova per 2-0. Qualche minuto della secoonda frazione concessi anche a Mattia Fiorini, entrato in campo al 71' nella sconfitta per 1-3 patita dal suo Foggia contro l'Avellino, e Destiny Egharevba, autore di un buon secondo tempo nonostante anch'egli sia stato sconfitto a domicilio per 3-1 sul campo della Lucchese con la sua Recanatese. Buoni, infine, i novanta minuti giocati da Eduard Dutu al centro della retrguardia della Virtus Francavilla, che ha ottenuto un incoraggiante pareggio in casa del Crotone.

ESTERO

il Marocco di Sofyan Amrabat ha rallenatato la propria corsa pareggiando per 1-1 contro la Repubblica Democratica del Congo ma resta ben salda al comando del proprio Girone F in attesa dell'ultima gara contro lo Zambia. Per l'ex Viola ora a Manchester 90 minuti di sostanza che tuttavia non hanno evitato le folate dei conglesi. Ancora decisivo, infine, Louis Munteanu, autore della rete del definitivo 1-2 nella vittoria del Farul Costanza contro l'U Craiova.