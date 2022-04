PRESTITI, La prima di Zurkowski al Franchi. Kouame torna al gol

Nel weekend in cui i tifosi viola hanno potuto vedere dal vivo uno dei fiori all’occhiello di questo gruppo di calciatori, partiamo proprio dalla sfida di ieri al Franchi la nostra rubrica di approfondimento dei calciatori di proprietà della Fiorentina in prestito in altre squadre.

SERIE A- Nel derby toscano, prima gara da titolare al Franchi per Szymon Zurkowski: il polacco, osservato speciale per via dell’ottima stagione con l’Empoli, non ha però inciso nella sfida contro la squadra detentrice del suo cartellino. In campo per tutti i 90 minuti, il centrocampista reduce dall’esordio con la Polonia non è mai stato incisivo ed è sembrato accusare la pressione a tutto campo della squadra di Italiano. Ritorno al Franchi da spettatore per Marco Benassi, passato dai viola all’Empoli a gennaio ma ancora poco coinvolto da Andreazzoli, che lo ha escluso nuovamente nel lunch match di Firenze. Anche lo spazio per Luca Ranieri sembra essersi notevolmente ridotto: nella sconfitta casalinga col Torino è arrivata la terza panchina consecutiva dopo 21 titolarità nelle precedenti 23 partite (le due gare saltate sono dovute a una squalifica ed un problema fisico). Come successo prima della pausa contro la Juventus, il ventunenne prodotto delle giovanili viola ha osservato la partita dalla panchina senza essere coinvolto a partita in corso.

SERIE B- A Cosenza continua il recupero di Gabriele Gori: fuori da fine dicembre a causa di alcune complicanze provocate dal Covid, il centravanti dei calabresi non è stato convocato neanche contro il Parma ma a breve potrebbe arrivare l’ok dei medici per ricominciare l’attività agonistica. Nel weekend di B, buone le prove di Cristian Dalle Mura e Alessandro Lovisa: i due prodotti delle giovanili viola sono stati tra i migliori nella sconfitta del Pordenone ad Ascoli; nonostante i ramarri (ultimi in classifica) abbiano ormai un piede e mezzo in Lega Pro, il passaggio in Veneto fatto dai due a gennaio può considerarsi positivo almeno sotto il profilo del minutaggio avuto e delle prestazioni personali.

LEGA PRO- Scendendo di categoria, i migliori segnali per la Fiorentina continuano a mandarli Samuele Spalluto e Niccolò Pierozzi: il primo è arrivato già a quota 10 gol stagionali e, dopo un inizio in cui ha trovato poco spazio, è diventato uno dei titolarissimi del Gubbio, giocando sia da prima che da seconda punta; il secondo, intervistato in esclusiva settimana scorsa da FirenzeViola.it, è uno degli esterni migliori della categoria sia per dinamismo che per capacità di inserimento e sta vivendo un momento d’oro, con 3 gol e 3 assist nelle ultime 6 partite. L’ultima rete è arrivata martedì scorso, nel match contro il Serengo vinto per 3-0 dai lombardi sbloccato da un grande assist in verticale del classe 2001 per Parker ed arrotondato dal 2-0 in contropiede proprio di Pierozzi. Settimana no invece per l’Aquila Montevarchi di Eduard Dutu: titolare nella trasferta contro il Vis Pesaro, il centrale rumeno ha faticato come tutta la sua squadra, sconfitta 2-0 ieri pomeriggio.

ESTERO- In Belgio, Christian Kouamè torna al gol con l’Anderlecht: l’attaccante ivoriano rompe un digiuno che in campionato durava da quasi 2 mesi e lo fa in casa contro lo Charleroi; partita sbloccata proprio dall’ex Genoa con un sinistro potente e preciso; lo stesso Kouame è protagonista anche in occasione del 2-0, servendo a Zirkzee l’assist per il raddoppio. Per l’attaccante ventiquattrenne sono già 12 reti e 6 assist con la maglia dell’Anderlecht. Fine settimana da dimenticare invece per Jacob Rassmussen, protagonista di una prova insufficiente nella sconfitta per 3-1 del Vitesse contro l’AZ Alkmaar, propiziata anche da un suo sfortunato autogol in occasione del 2-1 AZ. Periodo positivo per Toni Fruk, trequartista dell’HNK Gorica e dell’Under 21 croata, che dopo un infortunio subito a fine dicembre, da circa un mese è tornato a giocare con regolarità: per il 2001 due ottime prestazioni da titolare sia contro sia contro il Rjieka sia contro il Sibenik (entrambe le gare vinte per 1-0 dal Gorica), in mezzo anche il primo gol con la maglia della Croazia (Under 21) nella sconfitta di martedì scorso contro la Finlandia.