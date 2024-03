PRESTITI, Amrabat bersaglio dei tifosi. Male Amatucci

FirenzeViola.it

Sono tanti i viola in prestito in giro per l'Italia e non solo ad essere scesi in campo nel weekend. Questo un punto della situazione sui giocatori di proprietà della Fiorentina attualmente impegnati in altre squadre.

SERIE B

Non è certo stato un weekend da incorniciare per i tanti viola in prestito in Serie B. La Reggiana di Alessandro Bianco, nonostante i ventI minuti di superiorità numerica per l'espulsione di Emilino Viviano, non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 sul campo dell'Ascoli. Per il regista di proprietà della Fiorentina 90 minuti in chiaro-scuro: lo si è visto poco e non è riuscito ad incidere nella gara. Va peggio alla Ternana, sconfitta nelle mura amiche del Libero Liberati dalla capolista Parma. Con Lucchesi infortunato è toccato nuovamente a Dalle Mura partire come braccetto di sinistra ma, a differenza della scorsa partita, la sua è una prova tutt'altro che positiva, con Bonny e Benedyczak che gli hanno fatto passare un pomeriggio impegnativo. Prova insufficiente anche per Amatucci, uscito al 53' dopo una gara in cui non è mai riuscito a salire in cattedra e, soprattutto, dopo aver causato il rigore che ha portato i crociati sullo 0-2. Tra le note positive, oltre al ritorno in campo di Costantino Favasuli dopo l'infortunio che lo ha tenuto ai box un mese, l'ottimo ingresso di Distefano, che ha portato una buona dose di freschezza ed è stato l'autore dell'assist del momentaneo 1-2.

SERIE C

In Serie C soltanto due viola hanno preso parte agli impegni della giornata. Eljon Toci è uscito tra gli applausi dei tifosi della Pro Sesto, che si è imposta per 0-2 sul campo della Virtus Verona rimanendo a +4 dall'ultimo posto occupato dall'Alessandria. Prova solida anche per Eduard Dutu, con la Virtus Francavilla che si è imposta per 1-0 contro il Latina.

ESTERO

Piove sul bagnato per Sofyan Amrabat, ormai bersaglio continuo dei tifosi del Manchester United che sui social continauno ad augurarsi un ritorno a Firenze per il centrocampista marocchino. Questa domenica Amrabat è entarto a dieci minuti dal termine del derby contro il City, perdendo un pallone sanguinoso che è costato il definitivo 3-1 di Haaland. Prova sufficiente per Brekalo nonostante il solo tempo avuto a disposizione. Con la vittoria sull'Istria 1961 il suo Hajduk Spalato resta a -1 dalla capolista Rijeka.