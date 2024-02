PRESTITI, Amatucci & Co. battono Bianco. Gli altri...

Fonte: a cura di Niccolò Righi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Sono tanti i viola in prestito in giro per l'Italia e non solo ad essere scesi in campo nel weekend. Questo un punto della situazione sui giocatori di proprietà della Fiorentina attualmente impegnati in altre squadre.

SERIE B

A Reggio Emilia si è consumato lo scontro tra i principali giocatori viola in prestito nel campionato cadetto. La Ternana si è imposta per 0-2 contro la Reggiana e ritrova i tre punti dopo un mese di digiuno. Nei rossoverdi Settanta minuti per Lucchesi e Amatucci. Per quest'ultimo doppio ruolo da da play basso quando la Ternana è in possesso del pallone e quasi da difensore aggiunto quando attaccano gli avversari. Lascia il posto a Dalle Mura che nei venti minuti finali amministra senza troppi pericoli il doppio vantaggio. Nei padroni di casa circa Ottanta minuti per Bianco: sempre nel vivo delle azioni, è uno dei migliori in campo dei suoi.

SERIE C

IN Serie C, un'ora poco più di gioco per Eljon Toci e Mattia Fiorini, entrambi sconfitti. Il primo nella Pro Sesto è stato sconfitto a Padova per 1-0, mentre la Recanatese di Fiorini ha perso per 2-0 ad Arezzo.

ESTERO

Pochi minuti concessi da Ten Hag a Sofyan Amrabat, nella vittoria del Manchester United al caratteristico impianto di Kenilworth Road del Luton Town. Novanta minuti invece per Brekalo e Sabiri, entrambi vincitori nei ripettivi match e tra i migliori in campo.