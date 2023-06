PRESENTE E FUTURO: IL CASTING PER IL PORTIERE PASSA ANCHE DALLA VALORIZZAZIONE DEI BABY

FirenzeViola.it

Con un occhio al presente e l’altro già rivolto al futuro. La scelta del nuovo portiere della Fiorentina passerà soprattutto da questi due temi cardine, visto che molto (se non tutto) circa la scelta del nuovo titolare della squadra viola (perché, al momento, questo è l’indirizzo che filtra dal quartier generale viola) passerà anche dalla valorizzazione del patrimonio già presente nella rosa. Il riferimento, neanche poi così indiretto, va ai baby talenti del settore giovanile Tommaso Martinelli e Tommaso Vannucchi, rispettivamente classe 2006 e 2007, che nel corso dei prossimi anni l’area tecnica spera di inserire con gradualità nel mondo dei grandi affinché possano rappresentare un patrimonio sportivo (e magari economico) per tutto il club.

Prima, però, ci sarà da dare un segnale molto forte su ciò che riguarda il presente e, almeno, i prossimi due-tre anni. Ed è per questo che la decisione finale che dovrà riguardare il successore di Terracciano - destinato in ogni caso a rimanere in rosa per fare il numero 12 o il portiere di Coppa - dovrà essere impostata tramite un identikit ben preciso. Che passerà attraverso due aspetti fondamentali: l’esperienza internazionale e l’età. L’uomo del quale vanno a caccia il dg Barone e il ds Pradè dovrà infatti essere un estremo difensore già con un età matura che possa accettare un progetto che lo veda assoluto protagonista per alcune stagioni in vista, magari, di un ruolo “da chioccia” a favore di chi prenderà il suo posto (ed ecco che torniamo al tema della linea verde citato poco fa).

Ma quali sono i nomi attorno ai quali la Fiorentina sta ragionando per la sua porta? A dispetto di alcune indiscrezioni, non arrivano conferme sulla candidatura di Juan Musso dell’Atalanta (che non piacerebbe nello specifico a Italiano per la poca propensione a impostare l'azione coi piedi) mentre restano da monitorare alcuni profili all’estero tra cui quello di Kamil Grabara, polacco di 24 anni dall'estate 2021 in forza al Copenaghen, è di Timo Horn, classe ’93 che tra due giorni si svincolerà a 0 dal Colonia dopo una vita (oltre venti anni) passata con addosso la maglia della squadra della sua città. La sensazione, tuttavia, è che il vero nome sia ancora top-secret.