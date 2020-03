PREMIO TOP FV, Chi dopo Chiesa? Il regolamento

Dopo la vittoria di Federico Chiesa nella passata edizione (LEGGI QUI), torna anche quest'anno il Premio Top FirenzeViola.it, una serie di sondaggi dedicati agli utenti lungo l'intera stagione, con il voto dei nostri lettori che, in combinato ai giudizi finali espressi dalla nostra redazione, regalerà il Premio Top FirenzeViola.it al miglior calciatore della Fiorentina 2019/20. Per rinfrescarvi la memoria, ecco il regolamento del torneo.

PREMIO TOP FIRENZEVIOLA.IT - Il riconoscimento che FirenzeViola.it consegna al termine della stagione a chi avrà ottenuto maggior voti nel corso dell'anno. Le regole sono semplici: in primis c'è il voto degli utenti, che genera una prima classifica. Andiamo a vedere come.

VOTO DEI LETTORI - Ogni giornata di campionato sarà aperto un sondaggio per poter votare il migliore in campo, che rimarrà online per le ore immediatamente successive alla partita. Al termine delle votazioni, che scadranno entro massimo 72 ore dal fischio finale, sarà stilata la classifica dei primi tre più votati, che prenderanno rispettivamente 20, 10 e 5 punti. Alla fine della stagione avremo dunque il primo classificato secondo i lettori. Ma non finisce qui.

VOTO DELLA REDAZIONE - Perché a quel punto entrerà in gioco il voto "tecnico", che sarà espresso dai membri della redazione di FirenzeViola.it. I giornalisti del vostro sito di riferimento per quanto riguarda il mondo Fiorentina esprimeranno, in ordine, i cinque migliori calciatori della stagione, ai quali andranno rispettivamente 30 punti (al 1° classificato), 15 (2°), 6 (3°), 3 (4°) e 1 punto (5°). La somma dei voti dei lettori e quella dei redattori daranno la classifica finale del Premio Top FirenzeViola.it, che sarà consegnato di persona al calciatore.