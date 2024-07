PRE-FIO 1-1, Parisi si mangia clamorosamente l'1-2

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Errore incredibile di Fabiano Parisi che al 37' manca incredibilmente il più facile dei tap-in. Nell'azione bella apertura di Sottil per Dodò che sulla destra si libera bene e appoggia al centro dove c'è Parisi. L'ex Empoli avrebbe tutto lo specchio libero ma da pochi metri non prende neanche la porta. Clamorosa chance fallita per l'1-2.